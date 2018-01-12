УЕФА возобновил расследование в отношении экс-футболиста «Манчестер Сити» и «Арсенала» по допингу

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возобновил расследование по делу о нарушении антидопинговых правил футболистом турецкого «Антальяспора» Самиром Насри.

В феврале 2017 года УЕФА отказал футболисту в предоставлении исключения в отношении запрещённого метода терапии. Насри нарушил кодекс Всемирного антидопингового агентства (WADA), делая инъекции препаратов в дозировке, в два раза превышающей разрешённую норму, сообщает официальный сайт УЕФА.

Насри подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). УЕФА принял её во внимание и в мае приостановил расследование в отношении футболиста. 15 декабря CAS отклонил апелляцию Насри.

Экс- полузащитник «Манчестер Сити» и «Арсенала» провёл восемь матчей в нынешнем сезоне за «Антальяспор», в которых забил два гола.

Ранее расследующая информацию о допинг-пробах комиссия Российского футбольного союза (РФС) провела заседание.