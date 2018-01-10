Расследующая информацию о допинг-пробах комиссия РФС провела заседание

9 января прошло заседание комиссии Российского футбольного союза (РФС), которая расследует возможные нарушения антидопинговых правил.

Как сообщает официальный сайт РФС, на заседании присутствовали врачи ряда клубов, пробы игроков которых заинтересовали Международную федерацию футбола (ФИФА).

Все интересующие комиссию вопросы были выяснены. В ближайшее время врачами будет предоставлена недостающая информация о пробах, сданных в 2012—2015 годах.

Кроме того, запланирована встреча представителей РФС и медицинского комитета ФИФА для обсуждения актуальных вопросов.

Ранее сообщалось, что РФС получил информацию о допинг-пробах от клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).