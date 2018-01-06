РФС получил информацию о допинг-пробах от клубов РФПЛ

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Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что получил у клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) информацию о допинг-пробах, которая будет направлена в Международную федерацию футбола (ФИФА).

«Полученная информация проанализирована и в ближайшее время будет предоставлена Следственным комитетом России (СКР) и ФИФА, которая ведёт собственное расследование», — сообщается в заявлении на официальном сайте РФС.

Члены комиссии также пригласят представителей медицинских штабов ряда клубов РФПЛ, чтобы выслушать подробные разъяснения предоставленной информации.

Ранее РФС сообщил о ходе расследования по допинг-контролю в чемпионате России по футболу 2012—2015 годов.

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