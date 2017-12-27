РФС сообщил о ходе расследования по допинг-контролю в чемпионате России по футболу 2012—2015 годов

Российский футбольный союз (РФС) рассказал, на какой стадии сейчас находится расследование процедуры соревновательного допинг-контроля в чемпионате России по футболу 2012—2015 годов.

«Для выполнения поставленной задачи были отправлены запросы в Международную федерацию футбола (ФИФА), Следственный комитет России (СКР) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Комиссия максимально оперативно получила необходимую для работы информацию, в том числе о 19 пробах, данные о которых запросила ФИФА. Указанные пробы были взяты в 2012—2013 годах инспекторами допинг-контроля РУСАДА. Все данные о пробах отправлены в соответствующий комитет ФИФА и в клубы, футболистам которых они принадлежат», — говорится в пресс-релизе РФС.

Отмечается, что в ближайшее время члены комиссии опросят всех лиц, ответственных за медицинское обеспечение в соответствующих клубах.

«Необходимо подчеркнуть, что запрашиваемая ФИФА информация о конкретных пробах не ставит под сомнение их чистоту, а носит уточняющий характер. В письме от ФИФА сообщается, что на сегодняшний день у организации нет убедительных данных о возможных нарушениях антидопинговых правил в указанный период времени», — добавили в РФС.

Ранее в ФИФА сообщили, что изучают данные, полученные от Всемирного антидопингового агентства о допинге в российском футболе.