Тренер «Химок»: мы не выполнили план на игру, поэтому заслужили это поражение

Главный тренер подмосковных «Химок» Георгиос Барцокас прокомментировал поражение от московского ЦСКА матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Очевидно, что мы должны играть лучше, если хотим побеждать. В этой игре были некоторые обстоятельства, которые повлияли на её исход. Нам не хватало терпения, правильного распоряжения мячом, и это приводило к быстрым контратакам ЦСКА, а у них лучшее нападение в Евролиге. Мы не выполнили план на игру, поэтому заслужили это поражение», — приводит слова Барцокаса РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Химки» в матче Единой лиги ВТБ.