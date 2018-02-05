Тренер «Химок»: мы не выполнили план на игру, поэтому заслужили это поражение

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Главный тренер подмосковных «Химок» Георгиос Барцокас прокомментировал поражение от московского ЦСКА матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Очевидно, что мы должны играть лучше, если хотим побеждать. В этой игре были некоторые обстоятельства, которые повлияли на её исход. Нам не хватало терпения, правильного распоряжения мячом, и это приводило к быстрым контратакам ЦСКА, а у них лучшее нападение в Евролиге. Мы не выполнили план на игру, поэтому заслужили это поражение», — приводит слова Барцокаса РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Химки» в матче Единой лиги ВТБ.

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