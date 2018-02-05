ЦСКА обыграл «Химки» в матче Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА на домашней площадке одержал победу над подмосковными «Химками» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча завершилась со счётом 90:71 в пользу армейцев.

Самым результативным игроком в составе ЦСКА стал Нандо де Коло, набравший 24 очка. Он совершил шесть подборов и отдал шесть результативных передач.

18 очков «Химкам» принёс Алексей Швед, записавший в свой актив пять результативных передач.

В турнирной таблице турнира ЦСКА занимает третье место. «Химки» расположились на пятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» впервые с октября потерпел поражение в официальном матче, уступив «Автодору» в Лиге ВТБ.