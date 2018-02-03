«Локомотив-Кубань» впервые с октября потерпел поражение в официальном матче, уступив «Автодору» в Лиге ВТБ
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал форвард Мика Даунс, набравший 22 очка. У проигравших 16 баллами отметился центровой Фрэнк Элегар.
Это поражение стало для железнодорожников вторым в официальных матчах сезона-2017/18 и первым с октября 2017 года, когда подопечные Саши Обрадовича также в рамках Единой лиги ВТБ уступили казанскому УНИКС.
Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» продлил победную серию в Еврокубке до 15 матчей, обыграв черногорскую «Будучность».