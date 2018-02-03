Российские лыжницы стали вторыми в эстафете на юниорском ЧМ
Российские лыжницы заняли второе место в эстафете 4х3,3 км на юниорском чемпионате мира, который проходит в швейцарском городе Гомсе.
Команда России, в которую входят Полина Некрасова, Христина Мацокина, Нина Дуботолкина и Майя Якунина, преодолела дистанцию за 39 минут 26 секунд.
Спортсменки отстали от победительниц — представительниц Германии — на 8,6 секунды. Третье место заняли шведки.
Ранее сообщалось, что российский биатлонист Малиновский выиграл спринтерскую гонку на юниорском ЧЕ.
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