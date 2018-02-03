Российский биатлонист Малиновский выиграл спринтерскую гонку на юниорском ЧЕ

Россиянин Игорь Малиновский стал победителем спринтерской гонки на 10 км на юниорском чемпионате Европы по биатлону, который проходит в словенской Поклюке.

Дистанцию гонки Малиновский, допустивший один промах на двух огневых рубежах, преодолел за 30 минут 10 секунд, на 3,7 секунды опередив своего соотечественника Саида Халили. Бронзовым призёром соревнований стал украинец Богдан Цымбал.

Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Загоруйко выиграла гонку преследования на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в итальянском Валь-Мартелло.