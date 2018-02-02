«Химки» объявили о назначении Широкова спортивным директором клуба
Подмосковный футбольный клуб «Химки» объявил о назначении бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова спортивным директором.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что должность генерального директора «Химок» занял Василий Иванов, известный своими выступлениями за «Зенит», ЦСКА и «Маккаби».
Ранее «Краснодар» объявил, что продал все билеты на матч Юношеской лиги УЕФА с «Реалом».
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