«Химки» объявили о назначении Широкова спортивным директором клуба

Подмосковный футбольный клуб «Химки» объявил о назначении бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова спортивным директором.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что должность генерального директора «Химок» занял Василий Иванов, известный своими выступлениями за «Зенит», ЦСКА и «Маккаби».

Ранее «Краснодар» объявил, что продал все билеты на матч Юношеской лиги УЕФА с «Реалом».