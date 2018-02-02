«Краснодар» объявил, что продал все билеты на матч Юношеской лиги УЕФА с «Реалом»

Пресс-служба «Краснодара» сообщила, что все 33 979 билетов на стыковой матч Юношеской лиги УЕФА с мадридским «Реалом» проданы.

🔥🔥🔥 ВСЕ БИЛЕТЫ ПРОДАНЫ!🔥🔥🔥#КраснодарРеал_Мол#UYLpic.twitter.com/sFkaYZrdi8 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 2 февраля 2018 г. Матч состоится 7 февраля на стадионе «Краснодар». Победитель встречи выйдет в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Ранее сообщалось, что УЕФА может на год отстранить «Панатинаикос» от еврокубков.