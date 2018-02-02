УЕФА может на год отстранить «Панатинаикос» от еврокубков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может на год отстранить греческий «Панатинаикос» от участия в еврокубковых турнирах.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, такие санкции могут быть применены к греческому клубу в связи с просроченной кредиторской задолженностью.

Отмечается, что, если «Панатинаикос» не погасит задолженность или не заключит соглашение с кредиторами до 1 марта, он будет исключён из какого-либо европейского турнира, в который пробьётся в одном из следующих трёх сезонов.

Клуб также оштрафован на €200 тыс. (из них €100 тыс. — условно), если не выполнит указанные условия до 1 марта.

Ранее сообщалось, что «Црвена Звезда» подала апелляцию на решение УЕФА о закрытии трибун на матч с ЦСКА в Лиге Европы.