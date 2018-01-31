«Црвена Звезда» подала апелляцию на решение УЕФА о закрытии трибун на матч с ЦСКА в ЛЕ

Сербская «Црвена Звезда» подала апелляцию на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о закрытии трибун на домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы с московским ЦСКА, который состоится 13 февраля.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Отмечается, что дело будет рассмотрено 1 февраля.

ЦСКА будет иметь возможность запросить у «Црвены Звезды» 200 билетов на игру даже в случае отклонения апелляции.

Сербский клуб был наказан матчем без зрителей из-за дискриминационного поведения болельщиков во время выездной встречи с белорусским БАТЭ на групповом этапе.

Ранее сообщалось, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит повторно дело футболистов Вернблума и Денисова.