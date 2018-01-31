КДК РФС рассмотрит ещё раз дело футболистов Вернблума и Денисова

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассмотрит апелляцию московского «Локомотива» на действия шведского полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума против хавбека железнодорожников Игоря Денисова в матче 16-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Локомотив» подал апелляцию в апелляционный комитет РФС, который принял решение повторно рассмотреть этот эпизод. КДК ранее принял решение в пользу судьи матча.

«К нам пришло письмо от апелляционного комитета, будем рассматривать этот эпизод ещё раз. Могу сказать, что не раньше чем через неделю мы сможем это сделать», — приводит слова Григорьянца «Чемпионат».

Время заседания КДК РФС будет назначено после получения всех документов.

Ранее сообщалось, что РФС изучит запись в Twitter «Спартака».