КДК РФС рассмотрит ещё раз дело футболистов Вернблума и Денисова
«Локомотив» подал апелляцию в апелляционный комитет РФС, который принял решение повторно рассмотреть этот эпизод. КДК ранее принял решение в пользу судьи матча.
«К нам пришло письмо от апелляционного комитета, будем рассматривать этот эпизод ещё раз. Могу сказать, что не раньше чем через неделю мы сможем это сделать», — приводит слова Григорьянца «Чемпионат».
Время заседания КДК РФС будет назначено после получения всех документов.
Ранее сообщалось, что РФС изучит запись в Twitter «Спартака».