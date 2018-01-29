Чорлука назвал лучших футболистов «Локомотива»

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Защитник московского «Локомотива» и сборной Хорватии Ведран Чорлука в интервью пресс-службе ответил на вопрос, кого он считает тремя лучшими игроками команды.

«Трёх назвать будет тяжело. Давай назову пятерых: Джефферсон Фарфан, Антон и Алексей Миранчуки, Георгий Кверквелия и Мануэл Фернандеш», — цитирует Чорлуку официальный сайт клуба.

Он также рассказал о ходе восстановления после тяжёлой травмы — разрыва ахиллова сухожилия.

«Я только вернулся в команду, тренировался всего две недели. Пока не вышел на уровень игрока основного состава. Предстоит много работы, чтобы набрать прежнюю форму. Поэтому нужно тренироваться больше, чем остальные ребята», — заявил хорватский защитник.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» упустил победу в контрольном матче с «Эстерсундом».

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