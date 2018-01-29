Чорлука назвал лучших футболистов «Локомотива»
«Трёх назвать будет тяжело. Давай назову пятерых: Джефферсон Фарфан, Антон и Алексей Миранчуки, Георгий Кверквелия и Мануэл Фернандеш», — цитирует Чорлуку официальный сайт клуба.
Он также рассказал о ходе восстановления после тяжёлой травмы — разрыва ахиллова сухожилия.
«Я только вернулся в команду, тренировался всего две недели. Пока не вышел на уровень игрока основного состава. Предстоит много работы, чтобы набрать прежнюю форму. Поэтому нужно тренироваться больше, чем остальные ребята», — заявил хорватский защитник.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» упустил победу в контрольном матче с «Эстерсундом».