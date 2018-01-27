«Локомотив» упустил победу в контрольном матче с «Эстерсундом»
Московский «Локомотив» сыграл вничью со шведским «Эстерсундом» в контрольном матче на сборе в Испании.
Встреча завершилась со счетом 3:3.
Голы в составе «Локомотива» забили Мануэл Фернандеш (17-я минута), Антон Миранчук (41-я минута) и Алексей Миранчук (59-я минута).
У «Эстерсунда» мячи на счету Джейми Хопкатта (49-я минута) и Самана Годдоса (68-я и 80-я минуты).
Ранее «Локомотив» сыграл вничью с китайским клубом «Тяньцзинь» в контрольном матче.
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