«Локомотив» упустил победу в контрольном матче с «Эстерсундом»

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Московский «Локомотив» сыграл вничью со шведским «Эстерсундом» в контрольном матче на сборе в Испании.

Встреча завершилась со счетом 3:3.

Голы в составе «Локомотива» забили Мануэл Фернандеш (17-я минута), Антон Миранчук (41-я минута) и Алексей Миранчук (59-я минута).

У «Эстерсунда» мячи на счету Джейми Хопкатта (49-я минута) и Самана Годдоса (68-я и 80-я минуты).

Ранее «Локомотив» сыграл вничью с китайским клубом «Тяньцзинь» в контрольном матче.

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