«Локомотив» упустил победу в контрольном матче с «Эстерсундом»

Московский «Локомотив» сыграл вничью со шведским «Эстерсундом» в контрольном матче на сборе в Испании.

Встреча завершилась со счетом 3:3. Голы в составе «Локомотива» забили Мануэл Фернандеш (17-я минута), Антон Миранчук (41-я минута) и Алексей Миранчук (59-я минута). У «Эстерсунда» мячи на счету Джейми Хопкатта (49-я минута) и Самана Годдоса (68-я и 80-я минуты). Ранее «Локомотив» сыграл вничью с китайским клубом «Тяньцзинь» в контрольном матче.