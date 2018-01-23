«Локомотив» сыграл вничью с китайским клубом «Тяньцзинь» в контрольном матче

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Лидер чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Локомотив», проводящий тренировочный сбор в испанской Марбелье, в контрольном матче сыграл вничью с китайским клубом «Тяньцзинь Цюаньцзянь» — 1:1.

Автором единственного мяча в составе железнодорожников стал перуанский форвард Джефферсон Фарфан.

Следующий контрольный поединок на сборе в Испании «Локомотив» проведёт в субботу, 27 января, со шведским «Эстерсундом».

Ранее сообщалось, что защитник «Локомотива» Тимофей Маргасов перешёл в «Тосно» на правах аренды.

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