«Локомотив» сыграл вничью с китайским клубом «Тяньцзинь» в контрольном матче

Лидер чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Локомотив», проводящий тренировочный сбор в испанской Марбелье, в контрольном матче сыграл вничью с китайским клубом «Тяньцзинь Цюаньцзянь» — 1:1.

Автором единственного мяча в составе железнодорожников стал перуанский форвард Джефферсон Фарфан.

Следующий контрольный поединок на сборе в Испании «Локомотив» проведёт в субботу, 27 января, со шведским «Эстерсундом».

Ранее сообщалось, что защитник «Локомотива» Тимофей Маргасов перешёл в «Тосно» на правах аренды.