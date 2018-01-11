В фан-движении «Локомотива» заверили, что болельщикам «Ниццы» ничего не угрожает в России
«В России сейчас очень спокойная ситуация. Перед чемпионатом мира весь так называемый околофутбол сошёл на нет. Это самое спокойное время, когда болельщикам из других стран стоит приезжать в Россию. Если хоть волосок с иностранных болельщиков упадёт, то проблемы будут у всех», — приводит слова фаната «Чемпионат».
Он отметил, что болельщики во всём мире соблюдают негласное правило — женщин и детей никто не трогает.
«Это заблуждение, что болельщикам «Ниццы» что-то угрожает в России. Пусть все приезжают — никаких проблем не будет», — добавил представитель фан-движения «Локомотива».
Матч между «Локомотивом» и «Ниццей» пройдёт на «РЖД Арене» 22 февраля.
Ранее член исполкома РФС Игорь Лебедев заявил, что болельщикам «Ниццы» в России ничего не угрожает.