В фан-движении «Локомотива» заверили, что болельщикам «Ниццы» ничего не угрожает в России

Представитель фанатского движения «Локомотива» прокомментировал новость о том, что болельщики «Ниццы» выступили против поездки женщин и детей на матч 1/16 финала Лиги Европы в Москву из соображений безопасности.

«В России сейчас очень спокойная ситуация. Перед чемпионатом мира весь так называемый околофутбол сошёл на нет. Это самое спокойное время, когда болельщикам из других стран стоит приезжать в Россию. Если хоть волосок с иностранных болельщиков упадёт, то проблемы будут у всех», — приводит слова фаната «Чемпионат».

Он отметил, что болельщики во всём мире соблюдают негласное правило — женщин и детей никто не трогает.

«Это заблуждение, что болельщикам «Ниццы» что-то угрожает в России. Пусть все приезжают — никаких проблем не будет», — добавил представитель фан-движения «Локомотива».

Матч между «Локомотивом» и «Ниццей» пройдёт на «РЖД Арене» 22 февраля.

Ранее член исполкома РФС Игорь Лебедев заявил, что болельщикам «Ниццы» в России ничего не угрожает.