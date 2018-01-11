Лебедев: болельщикам «Ниццы» в России ничего не угрожает

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев прокомментировал новость о том, что фанаты «Ниццы» выступили против поездки женщин и детей на матч 1/16 финала Лиги Европы с «Локомотивом» из-за соображений безопасности.

«Ничего страшного в поездке в Россию для болельщиков «Ниццы» нет. Это просто миллионная попытка бросить гадость в нашу сторону. Можно смело успокоить всех болельщиков. Пусть приезжают с детьми, жёнами, подругами, родителями. Ничего не угрожает безопасности зарубежных болельщиков», — цитирует Лебедева «Чемпионат».

Депутат Госдумы РФ пообещал, что болельщикам «Ниццы» нечего опасаться в России.

«В России сейчас очень спокойно. Всех болельщиков успокоили ещё к Кубку конфедераций. Не было ни одной жалобы по поводу стычек среди болельщиков. Наша страна готовится к чемпионату мира», — добавил Лебедев.

Матч между «Локомотивом» и «Ниццей» пройдёт на «РЖД-Арене» 22 февраля.

Ранее губернатор Калужской области заявил, что футбольное фанатское движение нужно запретить.