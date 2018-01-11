Губернатор Калужской области заявил, что футбольное фанатское движение нужно запретить

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов выразил мнение о необходимости запрета футбольного фанатского движения в том виде, в котором оно существует.

«Я считаю, что футбольное фанатское движение в том виде, в котором оно существует, — недостойное явление. Будь моя воля, я бы его запретил. Это же в основном асоциальные люди. С ними нужно отдельно работать», — приводит слова Артамонова «Р-Спорт».

Глава региона привёл в пример хоккей, где, по его мнению, всё происходит более цивилизованно.

«Я нашим ребятам из «Калуги» говорю: ни в коем случае не занимайте первое место в этой лиге. Перейдёте в первую лигу — а там уже совсем другие болельщики», — добавил Артамонов.

«Калуга» выступает во втором дивизионе чемпионата России.

Ранее сообщалось, что рижское «Динамо» запретило болельщику посещать матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в образе ведьмы.