Рижское «Динамо» запретило болельщику посещать матчи КХЛ в образе ведьмы
В латвийском клубе считают, что образ ведьмы приносит команде неудачи.
4 января охрана домашней арены «Динамо» не пустила Петерсонса на игру с «Нефтехимиком» в маске, разрешив ему войти только без неё.
«Я разочаровался в руководстве «Динамо», у меня всё ещё шок. Они хотят изменить мой образ, поскольку он слишком негативный. Все эти девять лет они меня носили на руках, в октябре даже публично поздравили с днём рождения», — цитирует болельщика TV Net.
Петерсонс, также известный как Ведьмак Юрчик, заявил, что всё равно продолжит ходить на игры любимого клуба в качестве простого болельщика.
Ранее сообщалось, что переодевшиеся в Бэтмена и Джокера актёры развлекали болельщиков на матче КХЛ.