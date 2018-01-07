Рижское «Динамо» запретило болельщику посещать матчи КХЛ в образе ведьмы

Рижское «Динамо» запретило болельщику Юрию Петерсонсу посещать домашние матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в образе ведьмы.

В латвийском клубе считают, что образ ведьмы приносит команде неудачи.

4 января охрана домашней арены «Динамо» не пустила Петерсонса на игру с «Нефтехимиком» в маске, разрешив ему войти только без неё.

«Я разочаровался в руководстве «Динамо», у меня всё ещё шок. Они хотят изменить мой образ, поскольку он слишком негативный. Все эти девять лет они меня носили на руках, в октябре даже публично поздравили с днём рождения», — цитирует болельщика TV Net.

Петерсонс, также известный как Ведьмак Юрчик, заявил, что всё равно продолжит ходить на игры любимого клуба в качестве простого болельщика.

Ранее сообщалось, что переодевшиеся в Бэтмена и Джокера актёры развлекали болельщиков на матче КХЛ.