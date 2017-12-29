Защитник сборной России Сёмин возглавил гонку бомбардиров на молодёжном ЧМ по хоккею
Защитник сборной России Владислав Сёмин возглавил список бомбардиров после третьего игрового дня молодёжного чемпионата мира по хоккею в американском Баффало.
После двух проведённых игр в активе у Сёмина четыре балла за результативность.
В матчах со сборными Чехии и Швейцарии защитник забил по одному голу и отдал по одной передаче.
Также по четыре очка набрали форвард сборной Канады Джордан Кайру и нападающий сборной Швеции Александр Нюландер. Однако у них, в отличие от россиянина, на счету одна заброшенная шайба и три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Россия с крупным счётом обыграла Швейцарию на молодёжном ЧМ-2018 по хоккею.
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