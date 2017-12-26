Траньков заявил, что олимпийское движение пострадает без россиян на ОИ-2018

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков выразил мнение, что олимпийское движение понесёт урон в отсутствие российских спортсменов на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Желаю нашим ребятам поехать на Олимпийские игры. Ведь, даже если во всём том, что вменяется нам в вину, есть хоть какая-то толика правды, в Корею поедут молодые спортсмены. <…> Фигурное катание — это красота, грация, искусство, всё то, что Евгения Медведева показывает сейчас лучше всех в мире. Зачем же лишать зрителей возможности восхититься ею? Причём в первую очередь пострадают даже не спортсмены, а само олимпийское движение, сам олимпийский дух», — цитирует Транькова официальный сайт Олимпийского комитета России.

Он также выразил уверенность, что российские молодые спортсмены приложат все силы для достижения результата на Олимпиаде.

Ранее Максим Траньков прокомментировал допинговый скандал.