Траньков заявил, что олимпийское движение пострадает без россиян на ОИ-2018

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков выразил мнение, что олимпийское движение понесёт урон в отсутствие российских спортсменов на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Желаю нашим ребятам поехать на Олимпийские игры. Ведь, даже если во всём том, что вменяется нам в вину, есть хоть какая-то толика правды, в Корею поедут молодые спортсмены. <…> Фигурное катание — это красота, грация, искусство, всё то, что Евгения Медведева показывает сейчас лучше всех в мире. Зачем же лишать зрителей возможности восхититься ею? Причём в первую очередь пострадают даже не спортсмены, а само олимпийское движение, сам олимпийский дух», — цитирует Транькова официальный сайт Олимпийского комитета России.

Он также выразил уверенность, что российские молодые спортсмены приложат все силы для достижения результата на Олимпиаде. 

Ранее Максим Траньков прокомментировал допинговый скандал.

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Олимпийские игры 2018 Фигурное катание
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