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Карпин: вероятность, что подпишу новый контракт со сборной России, — 50 на 50

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о переговорах с Российским футбольным союзом (РФС) по продлению контракта.

«Не знаю, когда будет вторая встреча. Переговоры нормальные. Требования никакие не выдвигал, обговаривали нюансы. Вероятность, что подпишу новый контракт, — 50 на 50. «Бешикташ» ко мне не обращался», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Нынешнее соглашение специалиста с РФС истекает летом. Отмечается, что летом тренер с большой долей вероятности продлит контракт ещё на два года.

Напомним, что Карпин совмещает посты в сборной России и «Ростове».

Ранее Александр Дюков высказался о переговорах по контракту с Карпиным.

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