Карпин: вероятность, что подпишу новый контракт со сборной России, — 50 на 50
«Не знаю, когда будет вторая встреча. Переговоры нормальные. Требования никакие не выдвигал, обговаривали нюансы. Вероятность, что подпишу новый контракт, — 50 на 50. «Бешикташ» ко мне не обращался», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».
Нынешнее соглашение специалиста с РФС истекает летом. Отмечается, что летом тренер с большой долей вероятности продлит контракт ещё на два года.
Напомним, что Карпин совмещает посты в сборной России и «Ростове».
Ранее Александр Дюков высказался о переговорах по контракту с Карпиным.