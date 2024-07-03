RT в Telegram
Подпишись

Песков: между Россией и Турцией остаются нерешённые вопросы

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что между Москвой и Анкарой имеются нерешённые вопросы.
Песков: между Россией и Турцией остаются нерешённые вопросы
  • РИА Новости

Его слова передаёт ТАСС.

«Там, где ведётся большая работа, там, где осуществляется широкий спектр двусторонних отношений, неизбежно возникают разные проблемы. Абсолютно нормальный рабочий процесс», — сказал представитель Кремля. 

При этом Песков отметил, что у стран есть политическая воля на то, чтобы урегулировать проблемы, а также необходимый для этого уровень двусторонних отношений. 

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность «дополнительных шагов» для установления мира в Сирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить