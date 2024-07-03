Песков: между Россией и Турцией остаются нерешённые вопросы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что между Москвой и Анкарой имеются нерешённые вопросы.

Его слова передаёт ТАСС.

«Там, где ведётся большая работа, там, где осуществляется широкий спектр двусторонних отношений, неизбежно возникают разные проблемы. Абсолютно нормальный рабочий процесс», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что у стран есть политическая воля на то, чтобы урегулировать проблемы, а также необходимый для этого уровень двусторонних отношений.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность «дополнительных шагов» для установления мира в Сирии.