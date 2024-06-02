Дюков: контракт ещё не согласован, но мы ведём переговоры с Карпиным

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о контракте с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Контракт ещё не согласован, но мы ведём переговоры с Карпиным. Детали пока не будем комментировать. Как договоримся — всё узнаете», — цитирует Дюкова Sport24.

Нынешнее соглашение специалиста с РФС истекает летом. Отмечается, что летом Карпин с большой долей вероятности продлит соглашение ещё на два года.

Напомним, что тренер совмещает посты в сборной России и «Ростове».

Ранее Митрофанов высказался об интересе «Бешикташа» к главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину.