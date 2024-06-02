RT в Telegram
Подпишись

Дюков: контракт ещё не согласован, но мы ведём переговоры с Карпиным

Короткая ссылка
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о контракте с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
Дюков: контракт ещё не согласован, но мы ведём переговоры с Карпиным
  • РИА Новости

«Контракт ещё не согласован, но мы ведём переговоры с Карпиным. Детали пока не будем комментировать. Как договоримся — всё узнаете», — цитирует Дюкова Sport24.

Нынешнее соглашение специалиста с РФС истекает летом. Отмечается, что летом Карпин с большой долей вероятности продлит соглашение ещё на два года.

Напомним, что тренер совмещает посты в сборной России и «Ростове».

Ранее Митрофанов высказался об интересе «Бешикташа» к главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить