Митрофанов: команды интереснее «Бешикташа» могут интересоваться Карпиным

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался об интересе «Бешикташа» к главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину.

«Слухи не комментирую. Но, уверен, качества Валерия Георгиевича таковы, что им может интересоваться абсолютно любая команда. И более интересная, чем «Бешикташ» в том числе. При всём уважении к турецкому клубу», — цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, тренер сборной России находится в шорт-листе турецкого клуба вместе с Нури Шахином из «Боруссии» и ван Боммелем из «Антверпена».

Карпин возглавил «Ростов» в марте 2022 года. Также специалист является главным тренером сборной России.

В сезоне-2023/24 ростовский клуб набрал 43 очка и занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее в «Бешикташе» опровергли информацию, что Карпин находится в шорт‑листе турецкого клуба.