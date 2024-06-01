В «Бешикташе» опровергли информацию, что Карпин находится в шорт‑листе турецкого клуба

Помощник главы футбольного департамента «Бешикташа» Эмра Байрактар прокомментировал информацию касательно интереса турецкого клуба к главному тренера «Ростова» Валерию Карпину.

«Президент и члены правления клуба ведут работу по поиску нового главного тренера «Бешикташа». Что касается Валерия Карпина, то я впервые слышу о нём, его нет в шорт‑листе клуба», — цитирует Байрактара «Матч ТВ».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, тренер сборной России находится в шорт-листе турецкого клуба вместе с Нури Шахином из «Боруссии» и ван Боммелем из «Антверпена».

Карпин возглавил «Ростов» в марте 2022 года. Также специалист является главным тренером сборной России.

В сезоне-2023/24 ростовский клуб набрал 43 очка и занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Карпин заявил, что продолжит работу в «Ростове» в следующем сезоне.