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Матыцин: Рублёв демонстрирует высокий уровень и по праву входит в число лучших

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Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о победе российского теннисиста Андрея Рублёва на турнире серии «Мастерс» в Мадриде.
Матыцин: Рублёв демонстрирует высокий уровень и по праву входит в число лучших
  • РИА Новости

«Поздравляю Рублёва с волевой победой на турнире серии «Мастерс» в Мадриде. Андрей по праву входит в десятку лучших теннисистов мира, демонстрируя высокий уровень профессиональной подготовки. Олимпийский чемпион Токио-2020 достойно представляет отечественную школу тенниса на международной арене, и победа на «Мастерс» — яркое тому подтверждение», — приводятся слова Матыцина в Telegram-канале ведомства.

В финале турнира россиянин победил Феликса Оже-Альяссима из Канады со счётом 4:6, 7:5, 7:5.

Для Рублёва это 16-й титул на уровне ATP в карьере. Также это его вторая победа на тысячнике — в 2023 году он стал триумфатором турнира в Монте-Карло.

Ранее Рублёв поднялся на шестое место в рейтинге АТР после победы на «Мастерсе» в Мадриде.

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