Макрон: отец Мбаппе сказал, что Килиан хочет сыграть на Олимпиаде

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал участие нападающего «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Килиана Мбаппе на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Я задал отцу Мбаппе вопрос об участии сына на Олимпиаде. Он сказал мне: «Килиан хочет там сыграть». Я очень надеюсь, что все клубы предоставят такую свободу своим игрокам», — цитирует Макрона Marca.

В текущем сезоне 25-летний француз сыграл за ПСЖ 45 матчей, забил 43 гола и отдал десять результативных передач. Его контракт с клубом истекает этим летом. По информации СМИ, Мбаппе на правах свободного агента подпишет контракт с мадридским «Реалом», который выступает против участия футболиста на Олимпиаде.

Ранее сообщалось, что Мбаппе готов посоревноваться с Усэйном Болтом в беге на сто метров.