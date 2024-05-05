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Слишкович взял на себя вину за ничью «Спартака» в матче с «Пари НН» в РПЛ

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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал ничью в матче 27-го тура РПЛ с «Пари НН».
Слишкович взял на себя вину за ничью «Спартака» в матче с «Пари НН» в РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Результат, конечно, не устроил, потому что мы приехали побеждать. Было нелегко играть против такой команды, которая просто думает про свои ворота. Считаю, что каждый игрок, вошедший в игру, много что показал. Если что не получилось, то только тренер виноват», — приводит слова Слишковича «Матч ТВ».

Встреча, проходившая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 0:0.

«Спартак» набрал 43 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата страны.

Ранее сообщалось, что Селихов не приехал со «Спартаком» на игру РПЛ с «Пари НН» из-за болезни.

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