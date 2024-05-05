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Мамиашвили заявил, что лидеров сборной России по борьбе не допустили к отбору на ОИ

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал, что два лидера сборной по греко-римской борьбе не допущены к участию в квалификационном турнире к Олимпиаде.
Мамиашвили заявил, что лидеров сборной России по борьбе не допустили к отбору на ОИ
  • РИА Новости

«У нас нет никаких разъяснений, почему два наших лидера в весе до 77 кг, Сергей Степанов и Сергей Кутузов, к сожалению, не имеют пока возможности выезжать на международные соревнования», — приводит слова Мамиашвили РИА Новости.

Степанов является двукратным чемпионом России. Кутузов — вице-чемпион мира 2021 года.

Путёвку на Игры в весовой категории до 77 кг можно будет завоевать на турнире в Стамбуле, который пройдёт с 9 по 12 мая.

Ранее Мамиашвили высказал мнение касательно рекомендаций украинским спортсменам докладывать о нарушениях нейтрального статуса российскими атлетами на Олимпиаде в Париже.

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