Радимов: пока у конкурентов есть Волков и Лещук, «Зениту» не о чем переживать
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«Коротко о чемпионский гонке в РПЛ: пока у конкурентов есть Волков и Лещук, то переживать «Зениту» не о чем», — написал Радимов в своём Telegram-канале.
Встреча в Самаре между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» завершилась со счётом 0:0, а защитник южан Сергей Волков был удалён с поля во втором тайме.
Таким образом, «Краснодар» продолжает занимать второе место в турнирной таблице РПЛ, сравнявшись с лидером, «Зенитом», по очкам (50). «Крылья» — на шестой позиции (40).
Ранее сообщалось, что дочь Сергея Семака публично поддержала отца после поражений «Зенита».