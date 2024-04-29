Радимов: пока у конкурентов есть Волков и Лещук, «Зениту» не о чем переживать

Бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Коротко о чемпионский гонке в РПЛ: пока у конкурентов есть Волков и Лещук, то переживать «Зениту» не о чем», — написал Радимов в своём Telegram-канале.

Встреча в Самаре между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» завершилась со счётом 0:0, а защитник южан Сергей Волков был удалён с поля во втором тайме.

Таким образом, «Краснодар» продолжает занимать второе место в турнирной таблице РПЛ, сравнявшись с лидером, «Зенитом», по очкам (50). «Крылья» — на шестой позиции (40).

Ранее сообщалось, что дочь Сергея Семака публично поддержала отца после поражений «Зенита».