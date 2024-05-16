Глава МВД: стрелявшего в Фицо обвинили в покушении на убийство по политмотивам

Мужчину, совершившего вооружённое нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, обвинили в покушении на убийство по политическим мотивам.

С таким заявлением выступил по итогам экстренного заседания Государственного совета безопасности и правительства республики глава Министерства внутренних дел Матуш Мутай-Эшток.

«Полиция работает только с одной версией. Преступник, покушавшийся на жизнь Роберта Фицо, обвинён в уголовном преступлении — попытке покушения на убийство по политическим мотивам», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава Министерства обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил, что состояние перенёсшего несколько операций Фицо остаётся тяжёлым.