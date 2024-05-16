RT в Telegram
Подпишись

Глава МВД: стрелявшего в Фицо обвинили в покушении на убийство по политмотивам

Короткая ссылка
Мужчину, совершившего вооружённое нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, обвинили в покушении на убийство по политическим мотивам.
Глава МВД: стрелявшего в Фицо обвинили в покушении на убийство по политмотивам
  • AFP

С таким заявлением выступил по итогам экстренного заседания Государственного совета безопасности и правительства республики глава Министерства внутренних дел Матуш Мутай-Эшток.

«Полиция работает только с одной версией. Преступник, покушавшийся на жизнь Роберта Фицо, обвинён в уголовном преступлении — попытке покушения на убийство по политическим мотивам», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава Министерства обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил, что состояние перенёсшего несколько операций Фицо остаётся тяжёлым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить