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Попова прокомментировала ситуацию с распространением стрептококка

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала ситуацию с распространением стрептококковой инфекции.
Попова прокомментировала ситуацию с распространением стрептококка
  • РИА Новости

«Мы контролируем эту ситуацию с самого начала пандемии, мы предполагали, что неконтролируемое использование антибиотиков может осложниться и такой ситуацией. Мы видим определённые изменения в Российской Федерации — видим уже два года, но сегодня они критического значения не имеют», — заявила она в беседе с РИА Новости.

По её словам, ситуация под контролем, и рисков для россиян не выявлено.

Ранее сообщалось, что Япония фиксирует рекордно большое число заражений гемолитическим стрептококком.

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