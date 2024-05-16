Попова прокомментировала ситуацию с распространением стрептококка

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала ситуацию с распространением стрептококковой инфекции.

«Мы контролируем эту ситуацию с самого начала пандемии, мы предполагали, что неконтролируемое использование антибиотиков может осложниться и такой ситуацией. Мы видим определённые изменения в Российской Федерации — видим уже два года, но сегодня они критического значения не имеют», — заявила она в беседе с РИА Новости.

По её словам, ситуация под контролем, и рисков для россиян не выявлено.

Ранее сообщалось, что Япония фиксирует рекордно большое число заражений гемолитическим стрептококком.