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Уголовное дело о хулиганстве завели на стрелявшего в бойца ММА Юсупова

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В МВД по республике Дагестан сообщили, что на стрелявшего в бойца ММА Залимхана Юсупова было заведено уголовное дело по статье «хулиганство».

«Доставленный в отдел подозреваемый, 34-летний житель Хасавюрта, рассказал, что накануне стоял у кафе, во время беседы с приятелем к ним подошёл блогер-спортсмен, с которым ранее они лично знакомы не были.

По словам подозреваемого, молодой человек вмешался в их диалог. Произошёл словесный конфликт, который удалось быстро замять. Но, когда инцидент был исчерпан, неожиданно для подозреваемого спортсмен нанёс ему удар, в ответ на это он достал травмат и выстрелил в обидчика», — говорится в сообщении пресс-службы.

О нападении на Юсупова стало известно 16 мая. Сообщалось, что компания молодых людей предъявила бойцу претензии за употребление вредных веществ. В него выстрелили три раза, после чего спортсмена госпитализировали.

Ранее сообщалось, что на чемпиона России по боксу Стоцкого напали в Челябинске.

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