Тарханов: «Спартаку» нужно выбирать тренера из своих бывших игроков
«Я думаю, что нужно выбирать из бывших спартаковских игроков. Те же Аленичев, Титов, Шалимов, Тихонов. Это достаточно хорошая тренерская плеяда», — цитирует Тарханова Metaratings.
14 апреля клуб объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года. Исполняющим обязанности назначен Владимир Слишкович. Под его руководством красно-белые выдали серию из четырёх матчей без поражений.
Ранее сообщалось, что в «Спартаке» не видят Слишковича полноценным главным тренером.