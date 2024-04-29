RT в Telegram
Подпишись

Тарханов: «Спартаку» нужно выбирать тренера из своих бывших игроков

Короткая ссылка
Российский тренер Александр Тарханов назвал предпочтительного кандидата на пост главного наставника «Спартака».

«Я думаю, что нужно выбирать из бывших спартаковских игроков. Те же Аленичев, Титов, Шалимов, Тихонов. Это достаточно хорошая тренерская плеяда», — цитирует Тарханова Metaratings.

14 апреля клуб объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года. Исполняющим обязанности назначен Владимир Слишкович. Под его руководством красно-белые выдали серию из четырёх матчей без поражений.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» не видят Слишковича полноценным главным тренером.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить