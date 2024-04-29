Тарханов: «Спартаку» нужно выбирать тренера из своих бывших игроков

Российский тренер Александр Тарханов назвал предпочтительного кандидата на пост главного наставника «Спартака».

«Я думаю, что нужно выбирать из бывших спартаковских игроков. Те же Аленичев, Титов, Шалимов, Тихонов. Это достаточно хорошая тренерская плеяда», — цитирует Тарханова Metaratings.

14 апреля клуб объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года. Исполняющим обязанности назначен Владимир Слишкович. Под его руководством красно-белые выдали серию из четырёх матчей без поражений.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» не видят Слишковича полноценным главным тренером.