Источник: в «Спартаке» не видят Слишковича полноценным главным тренером

Руководство «Спартака» не рассматривает исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича полноценным руководителем красно-белых.

«Его кандидатура на пост главного тренера не рассматривается. При этом велика вероятность, что он, у которого хороший контакт и взаимопонимание с игроками, останется в штабе», — цитирует источника РИА Новости.

Также отмечается, что выбором главного тренера займётся спортивный директор Томаш Амарал.

14 апреля клуб объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года. Исполняющим обязанности назначен Слишкович. Под его руководством красно-белые выдали серию из четырёх матчей без поражений.

Ранее сообщалось, что «Спартак» 13 матчей не проигрывает московским командам в РПЛ.