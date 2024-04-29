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Источник: в «Спартаке» не видят Слишковича полноценным главным тренером

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Руководство «Спартака» не рассматривает исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича полноценным руководителем красно-белых.
Источник: в «Спартаке» не видят Слишковича полноценным главным тренером
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Его кандидатура на пост главного тренера не рассматривается. При этом велика вероятность, что он, у которого хороший контакт и взаимопонимание с игроками, останется в штабе», — цитирует источника РИА Новости.

Также отмечается, что выбором главного тренера займётся спортивный директор Томаш Амарал.

14 апреля клуб объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года. Исполняющим обязанности назначен Слишкович. Под его руководством красно-белые выдали серию из четырёх матчей без поражений.

Ранее сообщалось, что «Спартак» 13 матчей не проигрывает московским командам в РПЛ.

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