Винер рассказала о создании Международной лиги клубов художественной гимнастики

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер поделилась подробностями о создании Международной лиги клубов художественной гимнастики.

Винер сообщила, что местом, где будет проходить презентация Международной лиги клубов художественной гимнастики, станет Дубай, а также добавила, что это не случайное совпадение.

«В ОАЭ огромное количество независимых клубов художественной гимнастики, которые проводят свои соревнования, и мы в мае тоже планируем туда поездку, они приглашают спортсменок из самых разных стран», — сказала она в разговоре с ТАСС.

Также глава ВФХГ заявила, что именно из клубов приходят наиболее сильные спортсмены.

«Это решение позволит нам более качественно, более верно руководить системой соревнований. В нашей стране уже есть подобный успешный опыт, например в хоккее, и мы планируем сделать подобное», — сказала она.

Ранее Винер призвала обратить внимание на позицию WADA по ситуации с допингом китайских спортсменов.