Винер призвала обратить внимание на позицию WADA по ситуации с допингом китайских спортсменов

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер прокомментировала решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) не подавать иски в Спортивный арбитражный суд (CAS) после обнаружения запрещённого вещества в пробах 23 китайских пловцов.

«Уже много случаев было различного отношения WADA по вопросам допинговых нарушений. В этом нет ничего нового. Можем ли мы повлиять на WADA? Об этом должны думать юристы всего мира, они должны принять какое-то решение. Это юридическое дело», — цитирует Винер «Спорт-Экспресс».

Накануне The New York Times опубликовала расследование, в котором говорится, что у 23 китайских пловцов, которые приняли участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, в допинг-пробах обнаружили запрещённый триметазидин. В издании отмечают, что антидопинговые чиновники неоднократно предоставляли WADA разведывательные данные, свидетельствующие о сокрытии допинга китайскими пловцами, но организация не обращала на них внимания.

Ранее в WADA объяснили разницу между нарушениями китайских пловцов и делом Валиевой.