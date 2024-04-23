«Нефтяник» из ВХЛ второй раз в истории стал обладателем Кубка Петрова
- РИА Новости
Клуб из Республики Татарстан выиграл финальную серию турнира до четырёх побед у тульского АКМ со счётом 4-0.
Впервые «Нефтяник» становился обладателем второго по значимости хоккейного трофея России в 2016 году, когда в финальной серии обыграл ижевскую «Ижсталь» со счётом 4:1.
Звание чемпиона ВХЛ перешло команде из Альметьевска от воскресенского «Химика», который праздновал чемпионство в прошлом сезоне.
Ранее сообщалось, что «Металлург» в овертайме вырвал победу у «Локомотива» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина.