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«Нефтяник» из ВХЛ второй раз в истории стал обладателем Кубка Петрова

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Альметьевский «Нефтяник», выступающий во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), стал победителем турнира во второй раз в клубной истории.
«Нефтяник» из ВХЛ второй раз в истории стал обладателем Кубка Петрова
  • РИА Новости

Клуб из Республики Татарстан выиграл финальную серию турнира до четырёх побед у тульского АКМ со счётом 4-0.

Впервые «Нефтяник» становился обладателем второго по значимости хоккейного трофея России в 2016 году, когда в финальной серии обыграл ижевскую «Ижсталь» со счётом 4:1.

Звание чемпиона ВХЛ перешло команде из Альметьевска от воскресенского «Химика», который праздновал чемпионство в прошлом сезоне.

Ранее сообщалось, что «Металлург» в овертайме вырвал победу у «Локомотива» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина.

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