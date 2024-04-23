Радимов: Слишкович сумел внушить игрокам «Спартака», что не надо бояться

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов оценил игру «Спартака» под руководством Владимира Слишковича.

«Слишкович сумел внушить игрокам «Спартака», что не надо бояться. До сих пор не могу понять, почему нужно было держать Абаскаля так долго. Уверен, что «Спартак» бы боролся за первое место», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

«Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля 14 апреля. Он возглавлял команду с 2022 года.

Исполняющим обязанности тренера был назначен его бывший ассистент Слишкович. Под его руководством красно-белые накануне разгромили «Ростов» (5:1) в рамках 25-го тура РПЛ.

Ранее в «Спартаке» объяснили отставку Абаскаля с поста главного тренера.