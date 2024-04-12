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Колосков: пусть «Спартак» уговаривает Моуринью возглавить команду

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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков назвал подходящего тренера для «Спартака».
Колосков: пусть «Спартак» уговаривает Моуринью возглавить команду
  • Gettyimages.ru
  • © Clive Rose

«У нас есть свободный Моуринью! Пусть его в «Спартаке» уговаривают, пусть он приезжает. Он хороший тренер. Моуринью «Спартаку» подошёл бы», — цитирует Колоскова Sport24.

Напомним, что Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с 2022 года. В настоящий момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. 

Последним клубом Жозе Моуринью была «Рома». 16 января специалист покинул команду.

Ранее сообщалось, что «Спартаку» предложили назначить Курбана Бердыева вместо Абаскаля.

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