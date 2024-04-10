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Metaratings: «Спартаку» предложили назначить Бердыева вместо Абаскаля

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Бывший главный тренер махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев может возглавить «Спартак».
Metaratings: «Спартаку» предложили назначить Бердыева вместо Абаскаля
  • РИА Новости

Как сообщает Metaratings.ru, одному из членов совета директоров «Спартака» предложили рассмотреть кандидатуру Курбана Бердыева в качестве кандидата на пост главного тренера в случае увольнения Гильермо Абаскаля. 

1 февраля стало известно, что Бердыев покинул пост главного тренера «Динамо» Махачкала. 7 февраля клуб объявил о назначении Хасанби Биджиева.

Напомним, что испанец возглавляет «Спартак» с 2022 года. В настоящий момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Ранее в «Спартаке» опровергли информацию о смене тренера.

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