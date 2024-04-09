В «Спартаке» опровергли информацию о смене тренера
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Появившаяся в СМИ информация о смене тренера не соответствует действительности. Команда под руководством Абаскаля готовится к следующему матчу», — сообщила пресс-служба клуба.
Напомним, что испанец возглавляет «Спартак» с 2022 года. В настоящий момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.
Ранее сообщалось, что кандидат на пост главного тренера «Спартака» Паскаль Янсен прилетел в Москву.