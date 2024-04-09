В «Спартаке» опровергли информацию о смене тренера

В «Спартаке» выступили с заявлением по поводу возможной отставки главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Появившаяся в СМИ информация о смене тренера не соответствует действительности. Команда под руководством Абаскаля готовится к следующему матчу», — сообщила пресс-служба клуба.

Напомним, что испанец возглавляет «Спартак» с 2022 года. В настоящий момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Ранее сообщалось, что кандидат на пост главного тренера «Спартака» Паскаль Янсен прилетел в Москву.