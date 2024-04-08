Карпов: кандидат на пост главного тренера «Спартака» Янсен прилетел в Москву

Нидерландский специалист Паскаль Янсен может возглавить «Спартак».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, 8 апреля Янсен прилетел в Москву. 9 апреля у специалиста собеседование в «Лукойле».

По информации Metaratings, специалист не является основным кандидатом на смену Гильермо Абаскалю.

Напомним, что испанец возглавляет «Спартак» с 2022 года. В настоящий момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» приняло решение об увольнении Абаскаля.