Карпов: кандидат на пост главного тренера «Спартака» Янсен прилетел в Москву
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Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, 8 апреля Янсен прилетел в Москву. 9 апреля у специалиста собеседование в «Лукойле».
По информации Metaratings, специалист не является основным кандидатом на смену Гильермо Абаскалю.
Напомним, что испанец возглавляет «Спартак» с 2022 года. В настоящий момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.
Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» приняло решение об увольнении Абаскаля.