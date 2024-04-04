Вяльбе: норвежцы оказались самыми большими русофобами

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об идее проведения матчевой встречи между россиянами и норвежцами.

«Да, министр (министр спорта РФ Олег Матыцин. — RT) предлагал пригласить норвежцев. Я не хочу ни перед кем унижаться. Никто не поедет в Россию бесплатно, а я не считаю нужным кормить норвежцев, эти люди оказались самыми большими русофобами», — сказала Вяльбе «Матч ТВ».

Она добавила, что не верит в искренность высказываний тех норвежских лыжников, которые заявляют, что сожалеют об отстранении россиян.

Ранее Вяльбе назвала главу МОК мразью.