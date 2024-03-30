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Федотов — о ничьей в матче ЦСКА с «Сочи»: когда расслабляешься, собраться порой сложно

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал ничью в матче с «Сочи» в 22-м туре РПЛ.
Федотов — о ничьей в матче ЦСКА с «Сочи»: когда расслабляешься, собраться порой сложно
  • РИА Новости

По ходу игры армейцы вели в счёте 2:0.

«Тенденция или не тенденция, но раз это повторяется, значит, становится тенденцией. Когда ты думаешь, что дело сделано, расслабляешься, а собраться уже становится порой сложно. Но так устроен футбол. Ты собираешься уже тогда, когда уже всё потерял», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Игра завершилась со счётом 2:2.

ЦСКА набрал 33 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В активе «Сочи» 14 очков и 16-я позиция.

Ранее сообщалось, что у «Сочи» самое большое количество автоголов с момента выхода команды в РПЛ.

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