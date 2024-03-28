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Легкоатлеты из Финляндии проигнорировали приглашение на Игры дружбы в России

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Федерация лёгкой атлетики Финляндии не ответила на приглашение принять участие во Всемирных играх дружбы 2024 года, которые пройдут в Екатеринбурге и Москве в сентябре.

«Разумеется, мы не ответили на приглашение. Возможно, цель приглашения — вызвать споры и дебаты на Западе и в других странах», — цитирует председателя федерации Харри Аалто РИА Новости со ссылкой на Helsingin Sanomat.

По его словам, в организации выразили сомнение, что российская сторона всерьёз планировала приглашать финских спортсменов на Игры дружбы.

Всемирные игры дружбы 2024 года пройдёт с 15 по 29 сентября в Екатеринбурге и Москве. В рамках турнира пройдут соревнования по 33 видам спорта, в том числе по лёгкой атлетике, смешанным единоборствам, баскетболу, акробатическому рок-н-роллу и другим.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер прокомментировала слова главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) об Играх дружбы.

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