Винер: WADA и МОК работают в унисон, говорят, что Игры дружбы — политическое мероприятие

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер прокомментировала слова главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) об Играх дружбы.

«WADA и МОК — это организации, которые уже давно работают в унисон. Говорят, что Игры дружбы — политическое мероприятие, призывают не участвовать в соревнованиях. Конечно, они пытаются в этом убедить весь мир. Но это не так. Это дружеские соревнования», — приводит слова Винер «Спорт-Экспресс».

27 марта глава WADA Витольд Банька заявил пранкерам Вовану и Лексусу, которые представились «африканским политиком», что участие в Играх дружбы — политический вопрос.

В Играх дружбы 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Ранее Винер заявила, что простой народ не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе.